Путин рассказал, что объединяет Европу с Россией

Европу и Россию объединяет цивилизационный код христианства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Цивилизационный код России так же, как и Европы, основан на христианстве, это, безусловно, нас объединяет", — сказал российский лидер.