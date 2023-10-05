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5 октября, 16:08

Путин рассказал, что объединяет Европу с Россией

Путин: Цивилизационный код христианства объединяет Европу с Россией

Европу и Россию объединяет цивилизационный код христианства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"Цивилизационный код России так же, как и Европы, основан на христианстве, это, безусловно, нас объединяет", — сказал российский лидер.

Глава государства также отметил, что Европа создаёт железный занавес себе в убыток. К примеру, после отказа от российских энергоносителей европейцы вынуждены теперь покупать их на 30% дороже.

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Также Путин призвал освободить мир от блокового подхода и колониального наследия. По мнению президента, человечество движется к синергии стран, а не к противостоянию блоков. В то же время нынешняя международная среда, как отметил Путин, агрессивна и нестабильна. Попытки некоторых стран установить монополию в мире обречены на провал, подчеркнул он.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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