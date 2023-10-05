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5 октября, 15:55

Путин назвал не лучшим занятием "рвать штаны" в попытках залезть в "окно" Европы

Россия не отказывается от Европы, но и не собирается себя навязывать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Путин заявил, что Россия не отказывается от Европы, но и не собирается себя навязывать. Видео © LIFE

"Цивилизованный код России, как и Европы, основан на христианстве. Это безусловно нас объединяет. Но мы не собираемся навязывать себя Европе, если она этого не хочет. Мы же не отказываемся, мы не захлопываем дверь для совместного общения", — сказал он.

Глава государства добавил, что Европа отгораживается от России и себе в ущерб создаёт новый "железный занавес". Говоря об окне в Европу, президент подчеркнул, что мир меняется, и лазить туда и рвать себе штаны — не лучшее занятие, ведь есть и "другие двери".

Путин заявил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут

Путин заявил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут

Также Путин призвал освободить мир от блокового подхода и колониального наследия. По мнению президента, человечество движется к синергии стран, а не к противостоянию блоков. В то же время нынешняя международная среда, как отметил Путин, агрессивна и нестабильна. Попытки некоторых стран установить монополию в мире обречены на провал, подчеркнул он.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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