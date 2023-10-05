Путин назвал не лучшим занятием "рвать штаны" в попытках залезть в "окно" Европы

Россия не отказывается от Европы, но и не собирается себя навязывать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Путин заявил, что Россия не отказывается от Европы, но и не собирается себя навязывать. Видео © LIFE

"Цивилизованный код России, как и Европы, основан на христианстве. Это безусловно нас объединяет. Но мы не собираемся навязывать себя Европе, если она этого не хочет. Мы же не отказываемся, мы не захлопываем дверь для совместного общения", — сказал он.