Путин заявил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут

Реальные доходы населения России выросли больше чем на 12%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"У нас растут реальные располагаемые доходы населения, в Европе они упали, а у нас подросли больше чем на 12%", — сказал глава государства.