Путин заявил, что в Европе доходы населения падают, а в России растут
Путин: Реальные доходы населения России выросли больше чем на 12%
Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Реальные доходы населения России выросли больше чем на 12%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
"У нас растут реальные располагаемые доходы населения, в Европе они упали, а у нас подросли больше чем на 12%", — сказал глава государства.
Президент также добавил, что расходы России на оборону и безопасность выросли примерно в два раза — до 6% ВВП. При этом все ранее заявленные планы развития страны, все соцобязательства будут выполнены в полной мере, заверил он.
Ранее Путин заявил о необходимости строительства нового мира и дал прогноз о новом центре экономической и политической жизни. По словам главы государства, в этой сфере начнёт доминировать Азия. В ходе своей речи Путин также указал на зашкаливавшую самонадеянность Запада и констатировал, что любые попытки установить монополию в мире обречены на провал.