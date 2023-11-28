Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 13:42

Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер

Президент России Владимир Путин заявил, что битва страны за свой суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер. По словам главы государства, Россия сражается не только за саму себя, но и за весь мир.

"Наша битва за суверенитет, справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер! Мы отстаиваем безопасность и благополучие народа. Высшее право — быть Россией, сильной, независимой державой, страной-цивилизацией", — заявил президент на Всемирном русском народном соборе.

Глава государства добавил, что именно Россия, Русский мир преграждали путь тем, кто претендует на мировое господство и собственную исключительность.

Путин раскрыл, в чём заключается величие России

Путин раскрыл, в чём заключается величие России

Ранее глава государства заявил, что Запад заработал свои богатства на несправедливости и колониализме. Капитал Соединённых Штатов в значительной степени был основан на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, указал президент.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров