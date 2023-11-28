Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер

Президент России Владимир Путин заявил, что битва страны за свой суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер. По словам главы государства, Россия сражается не только за саму себя, но и за весь мир.

"Наша битва за суверенитет, справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер! Мы отстаиваем безопасность и благополучие народа. Высшее право — быть Россией, сильной, независимой державой, страной-цивилизацией", — заявил президент на Всемирном русском народном соборе.

Глава государства добавил, что именно Россия, Русский мир преграждали путь тем, кто претендует на мировое господство и собственную исключительность.