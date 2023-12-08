Песков рассказал, что объявление Путина о выдвижении не было домашней заготовкой

Разговор президента РФ Владимира Путина с участниками мероприятия по случаю Дня Героев Отечества, во время которого он объявил о выдвижении на новый срок, не был домашней заготовкой, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, присутствовавшие на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России попросили главу государства баллотироваться на пост лидера страны.

"На этой церемонии герои и члены семей героев, они в личном плане обратились к президенту... Это [было] абсолютно спонтанно... Но он реагировал на обращения людей героических. И поэтому да, это была реакция на обращения людей", — сказал представитель Кремля.