Аксёнов назвал Путина единственным, кто может привести Россию к победе на всех фронтах
Аксёнов: Жители Крыма поддержат Путина на выборах в "абсолютном большинстве"
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление лидера РФ Владимира Путина о намерении баллотироваться на новый президентский срок. Руководитель региона отметил, что вся республика с нетерпением ждала этого решения.
Глава Крыма прокомментировал решение Путина баллотироваться на новый срок. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82
"Кроме президента, нет сегодня в стране человека и политика, который в состоянии привести Россию к победе на всех фронтах: и на военном, и на экономическом", — сообщил Аксёнов в своём телеграм-канале.
Глава Крыма также отметил, что поддержку Путину жители полуострова окажут в "абсолютном большинстве".
Ранее Лайф писал, что сегодня, 8 декабря, после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России Владимир Путин объявил о своём выдвижении на новый срок. Действующего главу государства уже поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. О намерении баллотироваться президент сообщил в ходе беседы с командиром 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артёмом Жогой.
Михаил Метцель / ТАСС