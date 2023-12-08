Аксёнов назвал Путина единственным, кто может привести Россию к победе на всех фронтах

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление лидера РФ Владимира Путина о намерении баллотироваться на новый президентский срок. Руководитель региона отметил, что вся республика с нетерпением ждала этого решения.

"Кроме президента, нет сегодня в стране человека и политика, который в состоянии привести Россию к победе на всех фронтах: и на военном, и на экономическом", — сообщил Аксёнов в своём телеграм-канале.