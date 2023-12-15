Путину доверяют более 79 процентов россиян

Подавляющее большинство россиян доверяют президенту России Владимиру Путину и одобряют его деятельность. Это следует из последнего опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1,6 тысячи граждан.

Так, о доверии главе государства заявили 79,3% респондентов, а обратного мнения придерживается меньшинство — всего 16,8%. Одобряют деятельность российского лидера 76% россиян, а не одобряют 14,6%.

А вот работу Правительства РФ положительно оценивают куда меньше россиян — всего 51,5%. Противоположного мнения придерживаются 18,1% опрошенных.