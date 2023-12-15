Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 08:55

Путину доверяют более 79 процентов россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,3% россиян, а его деятельность одобряют 76%

Подавляющее большинство россиян доверяют президенту России Владимиру Путину и одобряют его деятельность. Это следует из последнего опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1,6 тысячи граждан.

Так, о доверии главе государства заявили 79,3% респондентов, а обратного мнения придерживается меньшинство — всего 16,8%. Одобряют деятельность российского лидера 76% россиян, а не одобряют 14,6%.

А вот работу Правительства РФ положительно оценивают куда меньше россиян — всего 51,5%. Противоположного мнения придерживаются 18,1% опрошенных.

Эксперт после прямой линии рассказал о "главном соблазне" Путина

Эксперт после прямой линии рассказал о "главном соблазне" Путина

Ранее сообщалось, что Конгресс США сделает "величайший рождественский подарок" президенту РФ Владимиру Путину, если откажется согласовывать дальнейшую помощь Украине.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Правительство РФ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров