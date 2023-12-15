В США рассказали, какой "величайший рождественский подарок" Конгресс готовит Путину

"И президент США, и Зеленский предупредили об опасности бездействия Конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать, чтобы предотвратить это. По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок", — говорится в сообщении.