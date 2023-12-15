В США рассказали, какой "величайший рождественский подарок" Конгресс готовит Путину
The New Yorker: Отказ США от помощи Киеву станет рождественским подарком Путину
Конгресс США сделает "величайший рождественский подарок" президенту РФ Владимиру Путину, если откажется согласовывать дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает издание The New Yorker.
"И президент США, и Зеленский предупредили об опасности бездействия Конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать, чтобы предотвратить это. По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок", — говорится в сообщении.
По словам автора материала, во время визита Зеленского в Штаты "Байден не произнёс шаблонных слов утешения". Вместо этого он сказал: "Мы будем продолжать поставлять Украине критически важное оружие и технику столько, сколько сможем. Пока мы можем".
Ранее политолог предположил, что, как только киевский режим будет близок к капитуляции, финансовый поток из США перекроется. А в Кремле считают, что власти США осознали обман украинских властей, которые обещали победить в конфликте с деньгами Запада. Это вынудило союзников Киева изменить риторику, заявил Дмитрий Песков.
ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS