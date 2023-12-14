Названо событие, после которого США навсегда бросят Украину

США не остановят поддержку Украины, пока она продолжает сопротивление. Незалежная представляет для Вашингтона большую геополитическую ценность. Но как только киевский режим будет близок к капитуляции, финансовый поток перекроется, уверен американист Константин Блохин.

Политолог напомнил, что недавние переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена не завершились никаким фурором. Встреча была нужна американской стороне лишь для демонстрации готовности и дальше помогать Киеву, пусть и в урезанных объёмах.

"Не в логике стран Запада просто так отказываться от страны, которая по территории сравнима с Францией и Германией. У них там Горбачёвых и Ельциных нет, поэтому я думаю, что реальный отказ от поддержки Украины будет возможен, когда произойдёт полная капитуляция, полный разгром ВСУ", — рассказал Блохин телеканалу "Царьград".

В завершение эксперт отметил, что проблемы с согласованием новых пакетов помощи вынудят США усилить давление на Европу. Именно поэтому России нельзя расслабляться, подытожил американист.