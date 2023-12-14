Американские власти поняли, что Украина попросту водила США за нос, когда обещала переломить ход специальной военной операции. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Киев неоднократно заверял Вашингтон в реальности победы над ВС РФ, пытаясь добиться новых пакетов помощи. В Незалежной подчёркивали, якобы решить проблемы на фронте помогут 100 миллиардов долларов.