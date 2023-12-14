Сняли розовые очки: США больше не верят в ложь Киева о победе
Песков: США осознали, что обещания Киева победить Россию оказались ложью
Американские власти поняли, что Украина попросту водила США за нос, когда обещала переломить ход специальной военной операции. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Киев неоднократно заверял Вашингтон в реальности победы над ВС РФ, пытаясь добиться новых пакетов помощи. В Незалежной подчёркивали, якобы решить проблемы на фронте помогут 100 миллиардов долларов.
"Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет", — отметил Песков в беседе с журналистом "Известий".
А тем временем непрекращающиеся неудачи ВСУ вынуждают союзников Киева менять привычную риторику. Украине стали напоминать, что финансовые возможности Запада на исходе.
Flickr / The White House