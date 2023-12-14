Регион

Уведомления отключены

13 декабря, 22:21

Сняли розовые очки: США больше не верят в ложь Киева о победе

Песков: США осознали, что обещания Киева победить Россию оказались ложью

Американские власти поняли, что Украина попросту водила США за нос, когда обещала переломить ход специальной военной операции. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Киев неоднократно заверял Вашингтон в реальности победы над ВС РФ, пытаясь добиться новых пакетов помощи. В Незалежной подчёркивали, якобы решить проблемы на фронте помогут 100 миллиардов долларов.

"Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет", — отметил Песков в беседе с журналистом "Известий".

Песков указал на место зарвавшемуся от лжи Зеленскому

Песков указал на место зарвавшемуся от лжи Зеленскому

А тем временем непрекращающиеся неудачи ВСУ вынуждают союзников Киева менять привычную риторику. Украине стали напоминать, что финансовые возможности Запада на исходе.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров