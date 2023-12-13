Возможности на исходе: Байден послал Киеву тревожный сигнал

Возможности Соединённых Штатов в вопросе финансирования киевского режима быстро подходят к концу. Такое признание сделал американский лидер Джозеф Байден, выступая на пресс-конференции по завершении переговоров с Владимиром Зеленским.

По словам главы государства, ситуацию могли бы исправить дополнительные ассигнования. Однако Конгресс США блокирует все инициативы Белого дома по выделению новых пакетов помощи, подчеркнул политик.