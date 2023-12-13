Возможности на исходе: Байден послал Киеву тревожный сигнал
Байден: США быстро теряют возможности помогать Украине
Возможности Соединённых Штатов в вопросе финансирования киевского режима быстро подходят к концу. Такое признание сделал американский лидер Джозеф Байден, выступая на пресс-конференции по завершении переговоров с Владимиром Зеленским.
По словам главы государства, ситуацию могли бы исправить дополнительные ассигнования. Однако Конгресс США блокирует все инициативы Белого дома по выделению новых пакетов помощи, подчеркнул политик.
"Мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед нею стоят", — посетовал Байден.
Склонить американских законодателей к поддержке Киева попытался и сам Зеленский. Однако все аргументы политика сочли лишь "старым хламом".
Flickr / The White House