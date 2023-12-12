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12 декабря, 12:46

Захарова разнесла "шаромыгу-Зеленского", вновь полетевшего попрошайничать в США

Захарова: Зеленский поехал в США просить не прекращать финансирование Киева

Владимир Зеленский полетел в Вашингтон, чтобы "шаромыжничать" и упрашивать Белый дом не останавливать финансирование киевского режима. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. На фоне ожесточённых дискуссий в Конгрессе США Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, — собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу — не прекращать щедрое спонсирование киевского режима", констатировала Захарова.

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Напомним, президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить его резиденцию в Вашингтоне для обсуждения поддержки Киева. В ходе визита он также вновь выступил перед Сенатом Конгресса. В свою очередь в Кремле отметили, что будут внимательно наблюдать за этой поездкой. Подробнее о том, почему визит был организован в спешке, какие цели преследует Зеленский и чего не расскажут в новостях после встречи с Байденом, — в нашем материале.

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Getty Images / Burak Akbulut

Юрий Лысенко
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