Владимир Зеленский полетел в Вашингтон, чтобы "шаромыжничать" и упрашивать Белый дом не останавливать финансирование киевского режима. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. На фоне ожесточённых дискуссий в Конгрессе США Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, — собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу — не прекращать щедрое спонсирование киевского режима", — констатировала Захарова.