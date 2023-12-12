В Британии узнали об истерике Зеленского перед визитом в США
Sky News: Зеленский паникует из-за страха потерять финансовую помощь от США
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Drew Angerer
Собравшийся на встречу с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский впал в истерику, потому что боится потерять военную и финансовую помощь от Вашингтона. Об этом пишет британский Sky News.
"Остались считаные дни до полного прекращения финансирования Украины со стороны США. Зеленский в панике. Путин наблюдает", — отмечается в статье.
Автор материала уверен, что Зеленский решил лично ехать в Штаты только для того, чтобы не потерять поддержку своих заокеанских партнёров. При этом, по сведениям аналитиков, Киев действительно может остаться без американских денег из-за провала контрнаступления и желания США полностью переключиться на поддержку Израиля.
Напомним, президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить его резиденцию в Вашингтоне для обсуждения поддержки Киева. В ходе визита, который должен состояться сегодня, он также вновь выступит перед Сенатом Конгресса. В Кремле заявили, что переговоры никак не повлияют на ход спецоперации и "вкачанные десятки миллиардов долларов" в Украину со стороны Штатов не помогут Киеву.