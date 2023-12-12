Собравшийся на встречу с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский впал в истерику, потому что боится потерять военную и финансовую помощь от Вашингтона. Об этом пишет британский Sky News .

Автор материала уверен, что Зеленский решил лично ехать в Штаты только для того, чтобы не потерять поддержку своих заокеанских партнёров. При этом, по сведениям аналитиков, Киев действительно может остаться без американских денег из-за провала контрнаступления и желания США полностью переключиться на поддержку Израиля.