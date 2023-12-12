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12 декабря, 09:47

В Кремле объяснили осведомлённость Нарышкина о планах Запада по замене Зеленского

Песков: Слова СВР о замене Зеленского основываются на "специфической информации"

Служба внешней разведки (СВР) РФ делает выводы о подготовке Западом кандидата на замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому, руководствуясь собственной "специфической информацией". Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, речь идёт о такой долгосрочной перспективе. Безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы", объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Политолог сравнил шансы кандидатов на замену Зеленскому стать президентом Украины

Политолог сравнил шансы кандидатов на замену Зеленскому стать президентом Украины

Напомним, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад сейчас рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому. Среди них в том числе главком ВСУ Валерий Залужный, с которым у Зеленского обострился конфликт, который в украинских СМИ и обществе заметили после того, как генерал в интервью журналу Econimist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением высокопоставленного военного и призвал Залужного не заниматься политикой, а некоторые члены пропрезидентской партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки генерала. Конфликт дошёл даже до США: ранее представители Киева и Вашингтона обсуждали ситуацию во время встречи.

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Getty Images / Filip Singer

Александр Юнашев
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