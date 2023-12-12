В Кремле объяснили осведомлённость Нарышкина о планах Запада по замене Зеленского
Песков: Слова СВР о замене Зеленского основываются на "специфической информации"
Служба внешней разведки (СВР) РФ делает выводы о подготовке Западом кандидата на замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому, руководствуясь собственной "специфической информацией". Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь, наверное, речь идёт о такой долгосрочной перспективе. Безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы", — объяснил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад сейчас рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому. Среди них в том числе главком ВСУ Валерий Залужный, с которым у Зеленского обострился конфликт, который в украинских СМИ и обществе заметили после того, как генерал в интервью журналу Econimist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением высокопоставленного военного и призвал Залужного не заниматься политикой, а некоторые члены пропрезидентской партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки генерала. Конфликт дошёл даже до США: ранее представители Киева и Вашингтона обсуждали ситуацию во время встречи.
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