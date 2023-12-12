Служба внешней разведки (СВР) РФ делает выводы о подготовке Западом кандидата на замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому, руководствуясь собственной "специфической информацией". Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, речь идёт о такой долгосрочной перспективе. Безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы", — объяснил пресс-секретарь российского лидера.