Зеленский публично наехал на Залужного и призвал его бросить политику

Владимир Зеленский заявил, что военные не могут заниматься политикой, когда идут боевые действия. Об этом он порассуждал, комментируя деятельность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Тогда он (Валерий Залужный. — Прим. Лайфа) должен войти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведёте себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", — приводит комментарий Зеленского The Sun.

По словам Зеленского, он с уважением относится к генералу Залужному и всем командирам, однако указывает, что должно быть "абсолютное понимание иерархии, и всё, и не может быть двух, трёх, четырёх, пяти". Кроме того, он считает, что участие военных в политике "не ведёт к единству нации".