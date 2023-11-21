Зеленский публично наехал на Залужного и призвал его бросить политику
Зеленский призвал главкома ВСУ Залужного не заниматься политикой
Владимир Зеленский заявил, что военные не могут заниматься политикой, когда идут боевые действия. Об этом он порассуждал, комментируя деятельность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Тогда он (Валерий Залужный. — Прим. Лайфа) должен войти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведёте себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", — приводит комментарий Зеленского The Sun.
По словам Зеленского, он с уважением относится к генералу Залужному и всем командирам, однако указывает, что должно быть "абсолютное понимание иерархии, и всё, и не может быть двух, трёх, четырёх, пяти". Кроме того, он считает, что участие военных в политике "не ведёт к единству нации".
Как сообщал Лайф, Залужный в начале ноября признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября, в свой день рождения.
Ранее политолог Дмитрий Журавлёв, говоря о конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, заявил, что победу в их противостоянии одержит главком ВСУ. У Залужного, по мнению эксперта, как ни странно, больше возможностей для решения конфликта невоенными методами. Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен же считает, что Зеленский начал "готовить почву" для устранения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
ТАСС / IMAGO / Photo News / Eric Lalmand