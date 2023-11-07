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6 ноября, 21:59

Помощник Залужного подорвался на подарке-гранате нового образца

МВД Украины: Гранаты со взрывчаткой помощнику Залужного вручил коллега

Погибший в свой день рождения помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков получил подарок с гранатами от коллеги. Источник смертельного презента установили в МВД Незалежной.

По словам министра внутренних дел страны Игоря Клименко, речь идёт о боеприпасах нового образца, которые Частякову вручил другой высокопоставленный военный. По возвращении домой помощник главнокомандующего начал показывать гранаты сыну и по неосторожности активировал одну из них.

"Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли ещё две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", — написал Клименко в телеграм-канале.

Главком ВСУ назвал подарок со взрывчаткой причиной гибели своего помощника

Главком ВСУ назвал подарок со взрывчаткой причиной гибели своего помощника

Напомним, что 39-летний военный подорвался на гранате у себя дома вечером 6 ноября. СМИ писали, что в момент взрыва рядом с ним находился сын, который также получил тяжёлые травмы.

Обложка ©

Flickr / Geremy F

Илья Пушкарев
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