Помощник Залужного подорвался на подарке-гранате нового образца
МВД Украины: Гранаты со взрывчаткой помощнику Залужного вручил коллега
Погибший в свой день рождения помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков получил подарок с гранатами от коллеги. Источник смертельного презента установили в МВД Незалежной.
По словам министра внутренних дел страны Игоря Клименко, речь идёт о боеприпасах нового образца, которые Частякову вручил другой высокопоставленный военный. По возвращении домой помощник главнокомандующего начал показывать гранаты сыну и по неосторожности активировал одну из них.
"Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли ещё две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", — написал Клименко в телеграм-канале.
Напомним, что 39-летний военный подорвался на гранате у себя дома вечером 6 ноября. СМИ писали, что в момент взрыва рядом с ним находился сын, который также получил тяжёлые травмы.
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