Помощник Залужного подорвался на подарке-гранате нового образца

Погибший в свой день рождения помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков получил подарок с гранатами от коллеги. Источник смертельного презента установили в МВД Незалежной.

По словам министра внутренних дел страны Игоря Клименко, речь идёт о боеприпасах нового образца, которые Частякову вручил другой высокопоставленный военный. По возвращении домой помощник главнокомандующего начал показывать гранаты сыну и по неосторожности активировал одну из них.

"Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли ещё две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", — написал Клименко в телеграм-канале.