Главком ВСУ назвал подарок со взрывчаткой причиной гибели своего помощника
Залужный сообщил, что его помощник погиб из-за подарка со взрывным устройством
Главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова. Об этом говорится в телеграм-канале главнокомандующего украинской армии.
Игрушечные гранаты в квартире Частякова, среди которых, вероятно, было взрывное устройство. Фото © t.me / Українська правда
"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей", — говорится в посте.
Залужный добавил, что Частяков был его верным товарищем с момента начала конфликта России и Украины в феврале 2022 года. Также главком ВСУ анонсировал судебное расследование инцидента.
Напомним, ранее появилась информация о том, что помощник Залужного насмерть подорвался на гранате, а его сын тяжело ранен. Первой версией случившегося было неосторожное обращение с боеприпасом.
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