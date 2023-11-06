Регион

Уведомления отключены

6 ноября, 19:10

Главком ВСУ назвал подарок со взрывчаткой причиной гибели своего помощника

Залужный сообщил, что его помощник погиб из-за подарка со взрывным устройством

Главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова. Об этом говорится в телеграм-канале главнокомандующего украинской армии.

Игрушечные гранаты в квартире Частякова, среди которых, вероятно, было взрывное устройство. Фото © t.me / Українська правда

Игрушечные гранаты в квартире Частякова, среди которых, вероятно, было взрывное устройство. Фото © t.me / Українська правда

"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей", говорится в посте.

Залужный добавил, что Частяков был его верным товарищем с момента начала конфликта России и Украины в феврале 2022 года. Также главком ВСУ анонсировал судебное расследование инцидента.

В Киеве указали на "горячую фазу" конфликта Зеленского и Залужного

В Киеве указали на "горячую фазу" конфликта Зеленского и Залужного

Напомним, ранее появилась информация о том, что помощник Залужного насмерть подорвался на гранате, а его сын тяжело ранен. Первой версией случившегося было неосторожное обращение с боеприпасом.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / LightRocket / Mykhaylo Palinchak

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров