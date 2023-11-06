Главком ВСУ назвал подарок со взрывчаткой причиной гибели своего помощника

Главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова. Об этом говорится в телеграм-канале главнокомандующего украинской армии.

Игрушечные гранаты в квартире Частякова, среди которых, вероятно, было взрывное устройство. Фото © t.me / Українська правда

"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей", — говорится в посте.

Залужный добавил, что Частяков был его верным товарищем с момента начала конфликта России и Украины в феврале 2022 года. Также главком ВСУ анонсировал судебное расследование инцидента.