В Киеве указали на "горячую фазу" конфликта Зеленского и Залужного

"Фактически уже идёт прямое открытое столкновение политической верхушки. В данном случае это Зеленский и какое-то его окружение. <…> Уже понятно, что есть прямое противоборство. <…> Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным", — сказал он.

По его мнению, до сих пор их конфликт оставался в тени, но сейчас наступила его открытая фаза. Соскин отметил, что теперь Залужного начали прямо дискредитировать, а совсем скоро главком ВСУ может принять ответные меры и компромат на Зеленского тоже будет предан огласке.