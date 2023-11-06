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6 ноября, 17:55

В Киеве указали на "горячую фазу" конфликта Зеленского и Залужного

Экс-советник Кучмы Соскин: Конфликт Залужного и Зеленского стал публичным

Разлад между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным вышел в публичное поле, констатировал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём ютуб-канале.

"Фактически уже идёт прямое открытое столкновение политической верхушки. В данном случае это Зеленский и какое-то его окружение. <…> Уже понятно, что есть прямое противоборство. <…> Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным", сказал он.

По его мнению, до сих пор их конфликт оставался в тени, но сейчас наступила его открытая фаза. Соскин отметил, что теперь Залужного начали прямо дискредитировать, а совсем скоро главком ВСУ может принять ответные меры и компромат на Зеленского тоже будет предан огласке.

"Готовимся к худшему": Солдаты ВСУ отреагировали на слова Залужного

"Готовимся к худшему": Солдаты ВСУ отреагировали на слова Залужного

Как уже рассказывал Лайф, главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого, кстати, начали открыто говорить о преимуществах Армии России. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал.

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Getty Images / NurPhoto / Maxym Marusenko © Alexey Furman

Юрий Лысенко
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