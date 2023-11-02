Слова Залужного о тупике на фронте назвали ударом по американскому оружию
Депутат Чепа: Залужный, говоря о тупике на фронте, просит новое оружие для Киева
Слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте указывают на провал украинского контрнаступления. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, Залужный пытается оправдать провал наступления тем, что оружие НАТО проигрывает российскому.
"И возможность для "перелома" — это очередная просьба в поставках оружия. Больше вряд ли что может оправдать такое заявление руководителя Вооружённых сил Украины", — прокомментировал Чепа в беседе с RT.
Депутат добавил, что высказывание Залужного свидетельствует о безуспешности и бесперспективности политики киевского режима.
Заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что своим заявлением Залужный нанёс существенный ущерб военно-промышленному комплексу США, практически сообщив о бесполезности американского оружия. По словам эксперта, главком ВСУ фактически признаёт поражение.
"Можно по-разному оценивать мысли Залужного, но прятать правду невозможно, как невозможно решить ситуацию силами Украины против России <…> Запад оставляет Украину. И ни высокотехнологичные системы вооружений, которые сегодня Запад передать не может, ни новые наёмники украинскому командованию не помогут", — подчеркнул Колесниченко в эфире "Радио Sputnik", добавив, что ситуация не просто зашла в тупик, а катится в сторону капитуляции Украины, и Залужный осознаёт это.
Ранее Залужный в интервью западному журналу Economist заявил, что украинская армия не сможет совершить обещанный прорыв в Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик. Текущую ситуацию он сравнил с Первой мировой войной, отметив, что достигнут уровень развития технологий, который ставит стороны в тупиковую ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не согласны с высказыванием Залужного. Российские военные продолжают проведение СВО и все поставленные цели должны быть выполнены, указали в Кремле.
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