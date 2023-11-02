Слова Залужного о тупике на фронте назвали ударом по американскому оружию

Слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте указывают на провал украинского контрнаступления. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа.

По словам парламентария, Залужный пытается оправдать провал наступления тем, что оружие НАТО проигрывает российскому.

"И возможность для "перелома" — это очередная просьба в поставках оружия. Больше вряд ли что может оправдать такое заявление руководителя Вооружённых сил Украины", — прокомментировал Чепа в беседе с RT.

Депутат добавил, что высказывание Залужного свидетельствует о безуспешности и бесперспективности политики киевского режима.

Заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что своим заявлением Залужный нанёс существенный ущерб военно-промышленному комплексу США, практически сообщив о бесполезности американского оружия. По словам эксперта, главком ВСУ фактически признаёт поражение.