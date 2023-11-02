Киеву уже давно пора понять, что абсурдно даже говорить о возможности победы ВСУ на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, в Москве не согласны с высказыванием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который считает, что конфликт на Украине зашёл в тупик. Пресс-секретарь главы государства отметил, что российские войска продолжают проведение СВО и все поставленные цели должны быть выполнены.