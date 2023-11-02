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Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 09:32
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В Кремле не согласны со словами Залужного о тупике на поле боя

Песков: Конфликт на Украине не зашёл в тупик, Россия выполнит все цели СВО

Киеву уже давно пора понять, что абсурдно даже говорить о возможности победы ВСУ на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, в Москве не согласны с высказыванием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который считает, что конфликт на Украине зашёл в тупик. Пресс-секретарь главы государства отметил, что российские войска продолжают проведение СВО и все поставленные цели должны быть выполнены.

Стало известно о разладе Зеленского и Залужного из-за провального контрнаступления
Стало известно о разладе Зеленского и Залужного из-за провального контрнаступления

Напомним, ранее Залужный в интервью западному журналу Economist заявил, что украинская армия не сможет совершить обещанный прорыв в Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик. Текущую ситуацию он сравнил с Первой мировой войной, отметив, что достигнут уровень развития технологий, который ставит стороны в тупиковую ситуацию.

Украинские войска начали своё широко анонсированное контрнаступление 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, противник уже лишился более 90 тысяч своих военных и 600 танков. Президент РФ Владимир Путин ранее констатировал, что манёвр ВСУ полностью провалился, но Украина готовит новые активные операции на отдельных участках фронта. В Китае тем временем назвали имя человека, способного положить конец контрнаступлению ВСУ.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александр Юнашев
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