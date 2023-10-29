Стало известно о разладе Зеленского и Залужного из-за провального контрнаступления

Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разошлись во мнениях насчёт окончания контрнаступления. Об этом сообщает The Times.

"Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году", — пишет издание.