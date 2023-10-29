Стало известно о разладе Зеленского и Залужного из-за провального контрнаступления
Times: Залужный и Зеленский разошлись во мнениях о завершении контрнаступления
Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разошлись во мнениях насчёт окончания контрнаступления. Об этом сообщает The Times.
"Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году", — пишет издание.
По словам автора статьи, Зеленский не согласен с этой позицией или попросту не признаёт этого. Он прекрасно осознаёт, что Запад не может бесконечно терпеть выходки Киева. Также отмечается, что Зеленский разочарован отсутствием положительных для Киева результатов контрнаступления.
Напомним, украинские войска начали своё широко анонсированное контрнаступление 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. По словам Владимира Путина, противник уже лишился более 90 тысяч своих военных. Президент РФ ранее констатировал, что манёвр ВСУ полностью провалился, но Украина готовит новые активные операции на отдельных участках фронта. В Китае тем временем назвали имя человека, способного положить конец контрнаступлению ВСУ.