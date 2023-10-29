В США двумя словами описали ситуацию с контрнаступлением ВСУ

Конфликт на Украине зашёл в кровавый тупик. Об этом сообщает издание 19FortyFive. В статье указывается, что бойцы ВСУ должны найти способ прорвать обширную российскую оборону и добиться оперативного прорыва.

"Всё, что не соответствует этому, играет на руку президенту России Владимиру Путину", — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что ВСУ, отчаянно пытаясь выправить ситуацию, пробуют силы на разных направлениях. Утверждается, что украинские военные отправили дополнительное подкрепление в Херсонскую область, поскольку российская оборона в Запорожской и Донецкой областях слишком плотная.