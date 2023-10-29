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29 октября, 08:34

В США двумя словами описали ситуацию с контрнаступлением ВСУ

19FortyFive: Конфликт на Украине зашёл в кровавый тупик

Конфликт на Украине зашёл в кровавый тупик. Об этом сообщает издание 19FortyFive. В статье указывается, что бойцы ВСУ должны найти способ прорвать обширную российскую оборону и добиться оперативного прорыва.

"Всё, что не соответствует этому, играет на руку президенту России Владимиру Путину", говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что ВСУ, отчаянно пытаясь выправить ситуацию, пробуют силы на разных направлениях. Утверждается, что украинские военные бросили дополнительные силы в Херсонскую область, поскольку российская оборона в Запорожской и Донецкой областях слишком плотная.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Китае назвали имя человека, способного положить конец контрнаступлению ВСУ. Им оказался новый спикер Палаты представителей Конгресса США, выступающий за прекращение спонсирования Киева.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Дарья Нарыкова
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