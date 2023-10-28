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28 октября, 14:20

"Игра окончена": Зеленского предупредили об убийственной тактике российских войск

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают последние резервы ВСУ

Российские военные планомерно уничтожают последние резервы ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире телеканала Dialogue Works.

"В ходе контрнаступления, которое происходит прямо сейчас, <…> русские создают что-то вроде мини-котлов, они позволили украинцам туда зайти и уничтожили их стратегические резервы", подчеркнул эксперт.

По его словам, приказы Владимира Зеленского по удержанию территории приводят к огромным потерям из-за постоянного переброса резервов и сил с одного участка фронта на другой. Риттер отметил, что ВСУ проиграют, так как потеряли инициативу.

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А ранее Лайф рассказывал, что экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что украинская армия бросила последние резервы в контрнаступление, но тем не менее не смогла добиться хоть какого-то успеха. Он указал, что ВСУ не удалось прорвать даже первую линию обороны.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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