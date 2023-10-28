Зеленского предупредили об убийственной тактике российских войск
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают последние резервы ВСУ
Российские военные планомерно уничтожают последние резервы ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире телеканала Dialogue Works.
"В ходе контрнаступления, которое происходит прямо сейчас, <…> русские создают что-то вроде мини-котлов, они позволили украинцам туда зайти и уничтожили их стратегические резервы", — подчеркнул эксперт.
По его словам, приказы Владимира Зеленского по удержанию территории приводят к огромным потерям из-за постоянного переброса резервов и сил с одного участка фронта на другой. Риттер отметил, что ВСУ проиграют, так как потеряли инициативу.
А ранее Лайф рассказывал, что экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что украинская армия бросила последние резервы в контрнаступление, но тем не менее не смогла добиться хоть какого-то успеха. Он указал, что ВСУ не удалось прорвать даже первую линию обороны.
ТАСС / Алексей Коновалов