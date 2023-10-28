Российские военные планомерно уничтожают последние резервы ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире телеканала Dialogue Works.

"В ходе контрнаступления, которое происходит прямо сейчас, <…> русские создают что-то вроде мини-котлов, они позволили украинцам туда зайти и уничтожили их стратегические резервы", — подчеркнул эксперт.

По его словам, приказы Владимира Зеленского по удержанию территории приводят к огромным потерям из-за постоянного переброса резервов и сил с одного участка фронта на другой. Риттер отметил, что ВСУ проиграют, так как потеряли инициативу.