Российским бойцам удалось в Донецкой области поймать ВСУ в ловушку. Об этом ютуб-каналу Gegenpol сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер.

По его словам, лучшим исходом для украинских войск будет отступление для сохранения жизней солдат. Если ВСУ не создадут новые оборонительные сооружения на новых позициях, то потеряют важные территории, заметил бывший разведчик ВС США. По мнению Риттера, у ВСУ ещё есть возможность уйти с опасных позиций.

"Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют ещё больше людей. Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области, такая тактика обернулась стратегической победой России", — подытожил эксперт.