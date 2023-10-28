В США заявили о победе ВС РФ над ВСУ в Донецкой области
Экс-разведчик ВС США Риттер: Армия России побеждает ВСУ в Донецкой области
Российским бойцам удалось в Донецкой области поймать ВСУ в ловушку. Об этом ютуб-каналу Gegenpol сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер.
По его словам, лучшим исходом для украинских войск будет отступление для сохранения жизней солдат. Если ВСУ не создадут новые оборонительные сооружения на новых позициях, то потеряют важные территории, заметил бывший разведчик ВС США. По мнению Риттера, у ВСУ ещё есть возможность уйти с опасных позиций.
"Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют ещё больше людей. Они не смогут сдержать русских. Украина жертвует всем, что есть, лишь бы удержать позиции в Донецкой области, такая тактика обернулась стратегической победой России", — подытожил эксперт.
А ранее Лайф писал, что бойцы российской группировки войск "Восток" разгромили четыре украинские бригады на Южно-Донецком направлении. Как сообщает Минобороны РФ, позиции противника были поражены также под Угледаром и Урожайным.
ТАСС / Алексей Коновалов