С 21 по 27 октября потери украинских войск на Донецком направлении превысили 2055 военных, ВС РФ отразили девять атак противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении российские подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ", — говорится в сообщении.

Это произошло в районах города Марьинки, посёлка Курдюмовка, сёл Богдановка и Клещеевка (ДНР).