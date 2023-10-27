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Опубликовано 27 октября 2023, 11:53
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Раскрыто колоссальное число потерь ВСУ на Донецком направлении за неделю

МО: Потери ВСУ с 21 по 27 октября на Донецком направлении превысили 2055 военных

С 21 по 27 октября потери украинских войск на Донецком направлении превысили 2055 военных, ВС РФ отразили девять атак противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении российские подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ", — говорится в сообщении.

Это произошло в районах города Марьинки, посёлка Курдюмовка, сёл Богдановка и Клещеевка (ДНР).

На данном направлении потери ВСУ составили свыше 2055 военных, три танка, 17 боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля.

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Российские войска с 1 октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ

На сегодняшнем брифинге Минобороны также сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли 19 ударов по важным объектам ВСУ. А в плен российским бойцам добровольно сдались 54 украинских военных.

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Getty Images / Chris McGrath

Никита Никонов
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