Раскрыто колоссальное число потерь ВСУ на Донецком направлении за неделю
МО: Потери ВСУ с 21 по 27 октября на Донецком направлении превысили 2055 военных
С 21 по 27 октября потери украинских войск на Донецком направлении превысили 2055 военных, ВС РФ отразили девять атак противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"На Донецком направлении российские подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ", — говорится в сообщении.
Это произошло в районах города Марьинки, посёлка Курдюмовка, сёл Богдановка и Клещеевка (ДНР).
На данном направлении потери ВСУ составили свыше 2055 военных, три танка, 17 боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля.
На сегодняшнем брифинге Минобороны также сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли 19 ударов по важным объектам ВСУ. А в плен российским бойцам добровольно сдались 54 украинских военных.
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