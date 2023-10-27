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Регион
Опубликовано 27 октября 2023, 11:34
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За неделю в плен ВС РФ добровольно сдались 54 украинских военных

За неделю в российский плен добровольно сдалось 54 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные противника покинули шесть своих бригад: 54-ю механизированную, 56-ю, 57-ю и 58-ю мотопехотные бригады ВСУ, 110-ю и 115-ю бригады теробороны.

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А ранее стало известно, что на службу в ряды ВС РФ поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Он сформирован из бывших солдат ВСУ, которые добровольно сложили оружие и изъявили желание служить в российских войсках. В Госдуме подчеркнули, что такой батальон станет серьёзным подкреплением для ВС РФ.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Александра Вишнякова
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