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26 октября, 23:21
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Первый батальон сдавшихся бойцов ВСУ поступил на службу в российские войска

РИА "Новости": Батальон экс-бойцов ВСУ приступил к службе в российском "Каскаде"

На службу в ряды российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из экс-бойцов ВСУ. Об этом РИА "Новости" сообщил командир батальона Андрей Тищенко.

"В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад" и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса", — сообщил Тищенко.

Также он уточнил, что бойцы провели в учебном центре около трёх недель. Всем им было выдано необходимое обмундирование и оружие, подчеркнул Тищенко. По словам комбата, военнослужащие пребывают в боевом настроении и рвутся выполнять задачи.

Батальон имени Богдана Хмельницкого сформирован из бывших солдат ВСУ, которые добровольно сложили оружие и изъявили желание служить в российских войсках. Всех новобранцев перед зачислением в батальон проверили, не совершали ли они военных или уголовных преступлений.

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Unsplash

Оксана Попова
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    Комментарий

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    Игорьсегодня в 07:08

    А ну как этот батальон из бывших, организованно вернëтся домой, предварительно "отблагодарив" выдавших им оружие русских. А если и нет, то у них могут возникнуть серьëзные проблемы, с бывшими соратниками, попали они к ним в руки. Страшно подумать.

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