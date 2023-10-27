Первый батальон сдавшихся бойцов ВСУ поступил на службу в российские войска
РИА "Новости": Батальон экс-бойцов ВСУ приступил к службе в российском "Каскаде"
На службу в ряды российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из экс-бойцов ВСУ. Об этом РИА "Новости" сообщил командир батальона Андрей Тищенко.
"В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад" и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса", — сообщил Тищенко.
Также он уточнил, что бойцы провели в учебном центре около трёх недель. Всем им было выдано необходимое обмундирование и оружие, подчеркнул Тищенко. По словам комбата, военнослужащие пребывают в боевом настроении и рвутся выполнять задачи.
Батальон имени Богдана Хмельницкого сформирован из бывших солдат ВСУ, которые добровольно сложили оружие и изъявили желание служить в российских войсках. Всех новобранцев перед зачислением в батальон проверили, не совершали ли они военных или уголовных преступлений.
Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что на Украине сотрудники военкоматов силой забирают мужчин на фронт, приходя к ним прямо домой или на работу. Он отметил, что его забрали, даже несмотря на проблемы со здоровьем: он полностью слеп на один глаз. При этом, по его словам, большинство мужского населения не хочет идти воевать, мужчин принуждают и заставляют.
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