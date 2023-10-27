Первый батальон сдавшихся бойцов ВСУ поступил на службу в российские войска

На службу в ряды российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из экс-бойцов ВСУ. Об этом РИА "Новости" сообщил командир батальона Андрей Тищенко.

"В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад" и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса", — сообщил Тищенко.

Также он уточнил, что бойцы провели в учебном центре около трёх недель. Всем им было выдано необходимое обмундирование и оружие, подчеркнул Тищенко. По словам комбата, военнослужащие пребывают в боевом настроении и рвутся выполнять задачи.

Батальон имени Богдана Хмельницкого сформирован из бывших солдат ВСУ, которые добровольно сложили оружие и изъявили желание служить в российских войсках. Всех новобранцев перед зачислением в батальон проверили, не совершали ли они военных или уголовных преступлений.