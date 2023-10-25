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Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 11:14
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Слепой на один глаз боец ВСУ рассказал, как их силой отправляли на фронт

Военнопленный ВСУ: На Украине силой забирают на фронт всех подряд

На Украине сотрудники военкоматов силой забирают мужчин на фронт, приходя к ним прямо домой или на работу. Об этом военнопленный боец ВСУ рассказал военкору RT Александру Симонову.

Военнопленные рассказали правду о ВСУ. Видео © T.me / RT на русском

Украинский военный отметил, что его забрали, даже несмотря на проблемы со здоровьем — он вообще слеп на один глаз. При этом, по его словам, большинство мужского населения не хочет идти воевать, их принуждают и заставляют.

А другой военнопленный рассказал, что попался российским бойцам с похмелья, заблудившись с другими сослуживцами. Он признался, что в рядах ВСУ действительно время от времени выпивают.

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К слову, за последние три-четыре недели в плен сдалось огромное количество украинских солдат, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ. Например, одни из военнопленных признались, что их на гражданке отловили сотрудники территориального центра комплектования, после чего сразу отправили на фронт.

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Getty Images / John Moore

Николь Вербер
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