На Украине сотрудники военкоматов силой забирают мужчин на фронт, приходя к ним прямо домой или на работу. Об этом военнопленный боец ВСУ рассказал военкору RT Александру Симонову.

Военнопленные рассказали правду о ВСУ. Видео © T.me / RT на русском

Украинский военный отметил, что его забрали, даже несмотря на проблемы со здоровьем — он вообще слеп на один глаз. При этом, по его словам, большинство мужского населения не хочет идти воевать, их принуждают и заставляют.

А другой военнопленный рассказал, что попался российским бойцам с похмелья, заблудившись с другими сослуживцами. Он признался, что в рядах ВСУ действительно время от времени выпивают.