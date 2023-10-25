Шойгу сообщил о большом числе украинских военнопленных за последний месяц

Огромное количество украинских солдат добровольно сложили оружие за последние три-четыре недели. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, беседуя с военнослужащими группировки "Восток" в зоне спецоперации.

"Сергей Шойгу отметил, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались много пленных украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ", — говорится в телеграм-канале Минобороны.

Один из военнослужащих ВС РФ рассказал Шойгу, что накануне были взяты в плен четыре солдата, которых мобилизовали в ряды ВСУ из Львова. Военнопленные поделились, что их отловили сотрудники территориального центра комплектования и сразу же отправили на фронт.