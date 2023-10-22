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22 октября, 10:05

Пленный украинский боец рассказал о многочисленных случаях дезертирства в ВСУ

В рядах Вооружённых сил Украины нередко происходят случаи дезертирства. Об этом рассказал украинский пленный Александр Лыска. По его словам, некоторые бойцы отпрашиваются, уезжают и не возвращаются обратно на фронт.

"Один паренёк уехал домой, отпросился на похороны, если я не ошибаюсь, бабушки. Мы его отпустили, он уехал — и с концами", — сказал военнопленный в беседе с РИА "Новости".

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По словам украинского бойца, сам он не хотел идти в ВСУ, однако ему не удалось избежать мобилизации. Во время службы он попал в плен к ВС РФ на Запорожском направлении. Лыска добавил, что с ним обращаются хорошо: не бьют, не издеваются и кормят.

Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины столкнулись с массовым дезертирством по причине тяжёлых потерь и усталости солдат. Об этом заявил аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша. Он сослался на статистику начала июня, когда украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день.

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Илья Суриков
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