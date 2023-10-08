Вооружённые силы Украины столкнулись с массовым дезертирством по причине тяжёлых потерь и усталости солдат, заявил аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша.

"Приходит всё больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ отказываются идти в бой", — пишет колумнист.

Причиной массового дезертирства аналитик называет низкий боевой дух украинских бойцов. Он ссылается на статистику начала июня, когда пограничники Незалежной ловили до 20 беглецов в день. Плачевное моральное состояние ВСУ Баша объясняет высокими потерями, нехваткой отдыха и сна из-за отсутствия ротации, а также низкой точностью боеприпасов.