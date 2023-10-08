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Опубликовано 8 октября 2023, 01:15

В Китае заявили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

SCMP: В украинской армии выросло число дезертиров

Вооружённые силы Украины столкнулись с массовым дезертирством по причине тяжёлых потерь и усталости солдат, заявил аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша.

"Приходит всё больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ отказываются идти в бой", — пишет колумнист.

Причиной массового дезертирства аналитик называет низкий боевой дух украинских бойцов. Он ссылается на статистику начала июня, когда пограничники Незалежной ловили до 20 беглецов в день. Плачевное моральное состояние ВСУ Баша объясняет высокими потерями, нехваткой отдыха и сна из-за отсутствия ротации, а также низкой точностью боеприпасов.

По словам автора статьи, украинская армия потеряла в боях большую часть хорошо обученных военных и теперь ей приходится полагаться на неопытных новобранцев.

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Лайф писал, что украинские войска начали первую фазу контрнаступления 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Владимир Зеленский признавался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. А издание Military Watch Magazine узнало, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.

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Getty Images / Libkos

Андрей Бражников
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