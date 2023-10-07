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Регион
Опубликовано 7 октября 2023, 19:29
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Водитель военкора ВГТРК спас раненого ребёнка из-под обстрела ВСУ в Донецке

Военный корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд рассказал о храбром подвиге своего водителя в зоне СВО. По словам журналиста, во время одного из артиллерийских обстрелов Донецка со стороны ВСУ его коллега спас раненого местного мальчика, рискуя своей жизнью.

Выступая в рамках встречи молодых военкоров в Госдуме, Бернвальд уточнил, что ребёнка с разорванной ногой удалось заметить на улице лишь во время третьей волны обстрела. Шофёр, "обычный парень из Донецка", не стал терять ни минуты и бросился за малышом.

"Увидел ребёнка, у него была разорвана нога, а время шло на секунды. Он его схватил, кинул в машину и под обстрелом, оторвав бампер, глушитель, по встречке повёз в травматологию. И Антоха спас этого ребёнка, потому что скорую мы не дождались бы", — рассказал военкор.

Описанная история побудила лидера ЛДПР Леонида Слуцкого связаться с храбрым водителем. Глава партии пообещал передать герою новый автомобиль и наградить за спасение мальчика.

Российский военный спас сослуживца при атаке ВСУ ценой своей жизни
Российский военный спас сослуживца при атаке ВСУ ценой своей жизни

Тем временем киевский режим продолжает ежедневно атаковать гражданские объекты на территории России. Нередко для атак применяются кассетные боеприпасы, обладающие повышенной площадью поражения.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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