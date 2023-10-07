Водитель военкора ВГТРК спас раненого ребёнка из-под обстрела ВСУ в Донецке

Военный корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд рассказал о храбром подвиге своего водителя в зоне СВО. По словам журналиста, во время одного из артиллерийских обстрелов Донецка со стороны ВСУ его коллега спас раненого местного мальчика, рискуя своей жизнью.

Выступая в рамках встречи молодых военкоров в Госдуме, Бернвальд уточнил, что ребёнка с разорванной ногой удалось заметить на улице лишь во время третьей волны обстрела. Шофёр, "обычный парень из Донецка", не стал терять ни минуты и бросился за малышом.

"Увидел ребёнка, у него была разорвана нога, а время шло на секунды. Он его схватил, кинул в машину и под обстрелом, оторвав бампер, глушитель, по встречке повёз в травматологию. И Антоха спас этого ребёнка, потому что скорую мы не дождались бы", — рассказал военкор.

Описанная история побудила лидера ЛДПР Леонида Слуцкого связаться с храбрым водителем. Глава партии пообещал передать герою новый автомобиль и наградить за спасение мальчика.