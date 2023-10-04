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4 октября, 07:21

Более 50 домов повреждены в Брянской области при обстреле кассетными бомбами

Вооружённые силы Украины накануне, 3 октября, обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Климово Брянской области, в результате повреждения получили 50 жилых домов и хозпостроек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается", — написал он в телеграм-канале.

Оперативные службы уже провели работы по разминированию и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей.

ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами

ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными снарядами

Напомним, накануне, 3 октября, украинские военные обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Затем в тот же день ВСУ выпустили кассетный снаряд реактивной системой залпового огня "Ураган" по городу Севску, который находится в 28 километрах от границы. Кроме того, под удар попали Пожарский и Трубчевский районы.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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