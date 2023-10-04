Более 50 домов повреждены в Брянской области при обстреле кассетными бомбами
Вооружённые силы Украины накануне, 3 октября, обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Климово Брянской области, в результате повреждения получили 50 жилых домов и хозпостроек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек. Работа по ликвидации последствий обстрела продолжается", — написал он в телеграм-канале.
Оперативные службы уже провели работы по разминированию и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей.
Напомним, накануне, 3 октября, украинские военные обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Затем в тот же день ВСУ выпустили кассетный снаряд реактивной системой залпового огня "Ураган" по городу Севску, который находится в 28 километрах от границы. Кроме того, под удар попали Пожарский и Трубчевский районы.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин