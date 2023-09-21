Российский военный спас сослуживца при атаке ВСУ ценой своей жизни

Российский военнослужащий из Луганской Народной Республики с позывным Дед заслонил своим телом сослуживца во время боёв за село Берестовое в ДНР 22 февраля. Об этом рассказал спасённый боец.

Российский военный рассказал, как выжил на поле боя благодаря самоотверженности сослуживца. Видео © VK / Ura.ru

По его словам, сначала дрон противника скинул гранату на военных из "Ахмата", которые в тот момент выходили из блиндажа. Тогда их товарищи побежали оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь. Тем временем рассказчик вместе с Дедом стали вести наблюдение.

"[Прилетел] выстрел из РПГ, противопехотный — мы его просто не услышали. Товарищ закрыл меня телом своим. Сам погиб. Я получил осколочное ранение в спину, поясницу и ногу и контузию сильную", — сказал военный в беседе с Ura.ru.

По его словам, если бы товарищ не помог, то вдвоём бы погибли. Рассказчик знает немного о своём спасителе — тот родился в городе Попасная в ЛНР, воевал с 2015 года и был гранатомётчиком. Теперь же Дед будет посмертно награждён за свой подвиг.