В Петербурге наградили орденом Мужества отличившуюся в зоне СВО связистку Ласточку
МО РФ: Получившую ранение на СВО связистку Ласточку наградили орденом Мужества
Получившую ранение в зоне спецоперации связистку с позывным Ласточка наградили орденом Мужества. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, военнослужащая также получила звание лейтенанта.
На историческом плацу Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге состоялся очередной выпуск военнослужащих, которые получили в ходе СВО ранения и теперь имеют ряд ограничений. В ходе торжественной церемонии бойцы получили соответствующие сертификаты и удостоверения, подтверждающие их статус ветеранов боевых действий. В списке награждённых — связистка с позывным Ласточка. Благодаря её работе, как отметили в ведомстве, ВС России смогли не только отбить атаки ВСУ, но и своевременно перейти к наступательным манёврам.
Отличившимся бойцам в общей сложности вручили десять государственных наград, в их числе — пять орденов Мужества, медаль Жукова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и три медали "За отвагу". Соответствующий указ о награждении ранее подписал глава государства Владимир Путин.
Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны Сергей Шойгу лично вручил "Золотую звезду" трём героям СВО за прорыв обороны ВСУ. Наград удостоены Сергей Наймушин, Владислав Журавлёв и Алексей Кривуля.
ТАСС / Ямал-Медиа / Юлия Чудинова