В Петербурге наградили орденом Мужества отличившуюся в зоне СВО связистку Ласточку

На историческом плацу Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге состоялся очередной выпуск военнослужащих, которые получили в ходе СВО ранения и теперь имеют ряд ограничений. В ходе торжественной церемонии бойцы получили соответствующие сертификаты и удостоверения, подтверждающие их статус ветеранов боевых действий. В списке награждённых — связистка с позывным Ласточка. Благодаря её работе, как отметили в ведомстве, ВС России смогли не только отбить атаки ВСУ, но и своевременно перейти к наступательным манёврам.