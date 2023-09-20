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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 13:12
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Боец ВСУ вспомнил нечеловеческие условия выживания в катакомбах "Азовстали"

Боец ВСУ рассказал, как военные на "Азовстали" гнили заживо после ампутаций

Разрушенный комбинат "Азовсталь". Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Разрушенный комбинат "Азовсталь". Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Скрывавшиеся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года бойцы ВСУ буквально гнили заживо из-за ужасных условий. Об этом в интервью телеканалу Sky News сообщил один из украинских военных по имени Гоша, которому на этом заводе в кустарных условиях ампутировали руку.

"Они ампутировали руки и оперировали в том же помещении, где мы лежали. Они резали чью-то руку, а все смотрели на это. На полу лежал мешок, полный рук и ног... Ребята гнили заживо, все воняли, у всех была какая-то инфекция", — рассказал Гоша.

Его руку после ранения от взрыва миномётного снаряда также ампутировали в операционной – спальне в подвале "Азовстали" с использованием ножовки. Но после этой "операции" рана загноилась, поэтому военному провели вторую ампутацию ближе к плечу. Сейчас он находится на реабилитации в медицинском центре ортопедии и протезирования в Штатах.

Кроме того, Гоша вспомнил, что во время нахождения в катакомбах предприятия был вынужден есть собачий корм. Другой еды на "Азовстали" найти было невозможно.

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Территория "Азовстали" в Мариуполе была полностью освобождена ВС РФ в конце мая 2022 года. Катакомбы завода долгое время служили укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов. Подземелья предприятия в общей сложности покинули порядка трёх тысяч бойцов ВСУ. После освобождения завод решили не восстанавливать, на месте металлургического комбината появится технопарк.

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Юрий Лысенко
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