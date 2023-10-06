В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен, отказавшись удерживать позиции без снарядов
17 украинских военных сдались в плен ВС РФ после приказа своего командования удерживать позиции без боеприпасов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По данным агентства, командование ВСУ не позволило бойцам отступить даже после того, как у них закончился боекомплект, также командиры не организовали эвакуацию раненых.
А ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором очередная группа ВСУ сдаётся в плен во время неудачного наступления на Запорожском направлении. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что счёт украинских пленных идёт уже на тысячи.
Getty Images / Jose Colon