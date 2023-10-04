Пушилин заявил, что в плену ВСУ находится около 500 российских военных

Около 500 российских военных находится в украинском плену, а вот счёт украинских пленных идёт на тысячи. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

По его словам, Киев не даёт никакой информации о пленных и найти данные бойцов довольно сложно.