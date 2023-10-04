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Регион
Опубликовано 4 октября 2023, 07:35
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Пушилин заявил, что в плену ВСУ находится около 500 российских военных

Около 500 российских военных находится в украинском плену, а вот счёт украинских пленных идёт на тысячи. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек", сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

По его словам, Киев не даёт никакой информации о пленных и найти данные бойцов довольно сложно.

Две группы ВСУ попали в плен к российским бойцам под Артёмовском
Две группы ВСУ попали в плен к российским бойцам под Артёмовском

А ранее офицер-инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным Аид рассказал, что украинские военные ещё у линии фронта стараются уничтожать своих сослуживцев, сдающихся Российской армии.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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