ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 20:50
31570

Две группы ВСУ попали в плен к российским бойцам под Артёмовском

Действующие на Артёмовском направлении бойцы группировки войск "Запад" взяли в плен два отряда украинских солдат. В результате допроса противника выяснилось, что позиции на северо-западе города удерживались мобилизованными, рассказал РИА "Новости" российский разведчик.

По словам непосредственного участника описываемых событий, сложить оружие согласились бойцы 77-й и 56-й бригад ВСУ. Один пленный позже рассказал, что командование отправило солдат на передний край для наблюдения. Мобилизованных обещали усилить разведчиками с дронами, но российские штурмовики заняли траншеи первыми.

"Штурмовая какая-то группа зашла на наши позиции и взяла в плен нас", — поделился с изданием украинец.

Кадры с украинскими военными повергли в шок американского журналиста
Кадры с украинскими военными повергли в шок американского журналиста

Военнослужащие ВСУ продолжают добровольно сдаваться в плен на всех участках фронта. Зачастую для этого используется открытый радиоканал "Волга", по которому солдаты сообщают о своих намерениях подразделениям ВС РФ. Нередко с собой бойцы приносят оружие и боеприпасы.

BannerImage

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar