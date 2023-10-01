Две группы ВСУ попали в плен к российским бойцам под Артёмовском

Действующие на Артёмовском направлении бойцы группировки войск "Запад" взяли в плен два отряда украинских солдат. В результате допроса противника выяснилось, что позиции на северо-западе города удерживались мобилизованными, рассказал РИА "Новости" российский разведчик.

По словам непосредственного участника описываемых событий, сложить оружие согласились бойцы 77-й и 56-й бригад ВСУ. Один пленный позже рассказал, что командование отправило солдат на передний край для наблюдения. Мобилизованных обещали усилить разведчиками с дронами, но российские штурмовики заняли траншеи первыми.