Регион

Уведомления отключены

1 октября, 20:50

Две группы ВСУ попали в плен к российским бойцам под Артёмовском

Действующие на Артёмовском направлении бойцы группировки войск "Запад" взяли в плен два отряда украинских солдат. В результате допроса противника выяснилось, что позиции на северо-западе города удерживались мобилизованными, рассказал РИА "Новости" российский разведчик.

По словам непосредственного участника описываемых событий, сложить оружие согласились бойцы 77-й и 56-й бригад ВСУ. Один пленный позже рассказал, что командование отправило солдат на передний край для наблюдения. Мобилизованных обещали усилить разведчиками с дронами, но российские штурмовики заняли траншеи первыми.

"Штурмовая какая-то группа зашла на наши позиции и взяла в плен нас", — поделился с изданием украинец.

"Это невероятно": Кадры с украинскими военными повергли в шок американского журналиста

"Это невероятно": Кадры с украинскими военными повергли в шок американского журналиста

Военнослужащие ВСУ продолжают добровольно сдаваться в плен на всех участках фронта. Зачастую для этого используется открытый радиоканал "Волга", по которому солдаты сообщают о своих намерениях подразделениям ВС РФ. Нередко с собой бойцы приносят оружие и боеприпасы.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров