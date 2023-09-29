Кадры с украинскими военными повергли в шок американского журналиста
Журналиста из США Морриса поразили кадры массовой сдачи военных ВСУ в плен
Американский журналист Клейтон Моррис признал, что был поражён видеозаписью из зоны спецоперации, на которой запечатлена массовая сдача бойцов ВСУ в плен российским войскам.
"Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно. Правда — это то, что западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это", — прокомментировал он кадры на ютуб-канале Redacted.
Российские военнослужащие захватили в плен украинских военных. Фото © минобороны.рф
По мнению журналиста, такое поведение украинских солдат вызвано тем, что командиры ВСУ не оставляют им другого выбора, кроме как идти в бой, однако желания противостоять ВС России у них нет. Между тем Незалежная уже несколько месяцев испытывает острую нехватку живой силы, поэтому там начинают призывать на фронт даже женщин, напомнил Моррис.
Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, что очередная группа ВСУ сдалась в плен во время неудачного наступления на Запорожском направлении. Как уточнили в ведомстве, на этом участке фронта украинская сторона уже лишилась тысячи солдат.
ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA/