Американский журналист Клейтон Моррис признал, что был поражён видеозаписью из зоны спецоперации, на которой запечатлена массовая сдача бойцов ВСУ в плен российским войскам.

"Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно. Правда — это то, что западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это", — прокомментировал он кадры на ютуб-канале Redacted.

Российские военнослужащие захватили в плен украинских военных. Фото © минобороны.рф

По мнению журналиста, такое поведение украинских солдат вызвано тем, что командиры ВСУ не оставляют им другого выбора, кроме как идти в бой, однако желания противостоять ВС России у них нет. Между тем Незалежная уже несколько месяцев испытывает острую нехватку живой силы, поэтому там начинают призывать на фронт даже женщин, напомнил Моррис.