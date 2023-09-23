С Украины массово бегут женщины-фармацевты из-за постановки на воинский учёт

На Украине женщины, имеющие специальность фармацевта, массово увольняются и выезжают из страны, передаёт издание "Страна.ua" со ссылкой на соответствующее заявление главы украинской ассоциации "Фармрада" Елены Прудниковой.

Она рассказала, что всего за две недели уволились тысячи фармацевтов в преддверии их постановки на воинский учёт. По её словам, владельцы аптек в панике, так как некому работать. Собеседница подчеркнула, что женщины начали писать заявления об увольнении с начала сентября, а многие уже давно уехали.

"Мне в панике звонят владельцы аптек: не знают, что делать и кто работать будет. Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины", — заявила Елена Прудникова.