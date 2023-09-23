С Украины массово бегут женщины-фармацевты из-за постановки на воинский учёт
"Страна.ua": На Украине началась волна массовых увольнений женщин-фармацевтов
На Украине женщины, имеющие специальность фармацевта, массово увольняются и выезжают из страны, передаёт издание "Страна.ua" со ссылкой на соответствующее заявление главы украинской ассоциации "Фармрада" Елены Прудниковой.
Она рассказала, что всего за две недели уволились тысячи фармацевтов в преддверии их постановки на воинский учёт. По её словам, владельцы аптек в панике, так как некому работать. Собеседница подчеркнула, что женщины начали писать заявления об увольнении с начала сентября, а многие уже давно уехали.
"Мне в панике звонят владельцы аптек: не знают, что делать и кто работать будет. Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины", — заявила Елена Прудникова.
Ранее Лайф писал, что с 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты на Украине обязаны стать на воинский учёт. Расширять перечень специальностей для обязательной постановки на воинский учёт пока не планируют, то есть для женщин других профессий постановка на воинский учёт будет добровольной.
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