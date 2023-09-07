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Опубликовано 7 сентября 2023, 10:37
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Женщинам закроют выезд с Украины, но не всем

Нардеп Вениславский заявил, что женщинам-медикам запретят выезд с Украины

Украинки с медицинским или фармацевтическим образованием не смогут покинуть страну, так как их в обязательном порядке поставят на воинский учёт с 1 октября этого года. Об этом рассказал агентству "РБК-Украина" член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Фёдор Вениславский.

"Если они (женщины. — Прим. Лайфа) будут стоять на учёте, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных", — пояснил он.

По его словам, выехать за рубеж военнообязанные украинки смогут лишь по специальным документам и в строго ограниченных случаях с разрешения командования. Встать на учёт они должны самостоятельно до октября текущего года, пройдя все необходимые процедуры.

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Ранее сообщалось, что с 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты на Украине обязаны встать на воинский учёт. Для других женских профессий постановка на воинский учёт будет добровольной.

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Getty Images / Jose Colon

Татьяна Миссуми
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