Женщинам закроют выезд с Украины, но не всем

Украинки с медицинским или фармацевтическим образованием не смогут покинуть страну, так как их в обязательном порядке поставят на воинский учёт с 1 октября этого года. Об этом рассказал агентству "РБК-Украина" член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Фёдор Вениславский.

"Если они (женщины. — Прим. Лайфа) будут стоять на учёте, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных", — пояснил он.

По его словам, выехать за рубеж военнообязанные украинки смогут лишь по специальным документам и в строго ограниченных случаях с разрешения командования. Встать на учёт они должны самостоятельно до октября текущего года, пройдя все необходимые процедуры.