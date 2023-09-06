Женщин-медиков на Украине обязали встать на воинский учёт с 1 октября

С 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты на Украине обязаны стать на воинский учёт. Об этом заявил журналистам в среду член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

По его словам, расширять перечень специальностей для обязательной постановки на воинский учёт пока не планируют, то есть для женщин других профессий постановка на воинский учёт будет добровольной.

"Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учёту", — приводит слова Вениславского украинское издание "Страна".