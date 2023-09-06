Женщин-медиков на Украине обязали встать на воинский учёт с 1 октября
Депутат Рады Вениславский: Женщины-медики на Украине подлежат воинскому учёту
С 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты на Украине обязаны стать на воинский учёт. Об этом заявил журналистам в среду член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.
По его словам, расширять перечень специальностей для обязательной постановки на воинский учёт пока не планируют, то есть для женщин других профессий постановка на воинский учёт будет добровольной.
"Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учёту", — приводит слова Вениславского украинское издание "Страна".
Ранее Лайф писал, что на Украине разрешили мобилизовывать ограниченно годных к службе. В документе, размещённом на сайте кабмина, обозначен список болезней, больше не являющихся основанием для признания человека негодным. В их числе оказались перенесённый туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), хронические заболевания крови и болезни эндокринной системы.
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