Российские войска с 1 октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ

Российские Воздушно-космических силы и средства противовоздушной обороны с 1 октября уничтожили 31 украинский самолёт и три вертолёта. Такие данные приводят в Министерстве обороны РФ.

"С 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены 31 самолёт и три вертолёта Воздушных сил Украины, в том числе 20 самолётов МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолёта Л-39 и три вертолёта Ми-8", — говорится в сообщении.