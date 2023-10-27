ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября 2023, 11:49
12570

Российские войска с 1 октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ

Российские Воздушно-космических силы и средства противовоздушной обороны с 1 октября уничтожили 31 украинский самолёт и три вертолёта. Такие данные приводят в Министерстве обороны РФ.

"С 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены 31 самолёт и три вертолёта Воздушных сил Украины, в том числе 20 самолётов МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолёта Л-39 и три вертолёта Ми-8", — говорится в сообщении.

Не превосходство, а доминирование! В Совфеде отреагировали на рекорд по сбитым самолётам ВСУ
Не превосходство, а доминирование! В Совфеде отреагировали на рекорд по сбитым самолётам ВСУ

А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. А всего с начала спецоперации Российская армия уничтожила уже более 500 истребителей и свыше 250 вертолётов противника. Военный эксперт рассказал, что такие цифры могут свидетельствовать о переходе Российской армии к наступательным действиям.

BannerImage

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar