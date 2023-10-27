Российские войска с 1 октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ
Российские Воздушно-космических силы и средства противовоздушной обороны с 1 октября уничтожили 31 украинский самолёт и три вертолёта. Такие данные приводят в Министерстве обороны РФ.
"С 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены 31 самолёт и три вертолёта Воздушных сил Украины, в том числе 20 самолётов МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолёта Л-39 и три вертолёта Ми-8", — говорится в сообщении.
А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. А всего с начала спецоперации Российская армия уничтожила уже более 500 истребителей и свыше 250 вертолётов противника. Военный эксперт рассказал, что такие цифры могут свидетельствовать о переходе Российской армии к наступательным действиям.
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