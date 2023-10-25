Не превосходство, а доминирование! В Совфеде отреагировали на рекорд по сбитым самолётам ВСУ

В контексте специальной военной операции стоит говорить уже не о превосходстве, а о полном доминировании России в воздушном пространстве. Об этом в беседе с Лайфом заявил российский сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий, комментируя слова министра обороны Сергея Шойгу о новых ЗРК, сбивших 24 украинских самолёта за пять дней.

"В своё время советские, а сейчас российские зенитно-ракетные комплексы по своим техническим характеристикам показали не просто свою эффективность, но и превосходство над зарубежными аналогами. Полагаю, что и сейчас работа специалистов оборонно-промышленного комплекса по совершенствованию данных систем не прекращается, что приводит, конечно же, к повышению эффективности их работы. При этом все понимают, как важно иметь превосходство в воздухе", — рассуждает собеседник Лайфа.

Шептий добавил, что успехи в воздухе способствуют более эффективным решениям боевых задач нашими подразделениями, в том числе штурмовыми отрядами, но уже на земле.