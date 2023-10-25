Не превосходство, а доминирование! В Совфеде отреагировали на рекорд по сбитым самолётам ВСУ
Сенатор Шептий: Наше превосходство в воздухе помогает решению задач и на земле
В контексте специальной военной операции стоит говорить уже не о превосходстве, а о полном доминировании России в воздушном пространстве. Об этом в беседе с Лайфом заявил российский сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий, комментируя слова министра обороны Сергея Шойгу о новых ЗРК, сбивших 24 украинских самолёта за пять дней.
"В своё время советские, а сейчас российские зенитно-ракетные комплексы по своим техническим характеристикам показали не просто свою эффективность, но и превосходство над зарубежными аналогами. Полагаю, что и сейчас работа специалистов оборонно-промышленного комплекса по совершенствованию данных систем не прекращается, что приводит, конечно же, к повышению эффективности их работы. При этом все понимают, как важно иметь превосходство в воздухе", — рассуждает собеседник Лайфа.
Шептий добавил, что успехи в воздухе способствуют более эффективным решениям боевых задач нашими подразделениями, в том числе штурмовыми отрядами, но уже на земле.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. А с начала спецоперации Российская армия уничтожила уже более 500 вражеских истребителей и свыше 250 вертолётов.
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