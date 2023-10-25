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Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 15:10
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Не превосходство, а доминирование! В Совфеде отреагировали на рекорд по сбитым самолётам ВСУ

Сенатор Шептий: Наше превосходство в воздухе помогает решению задач и на земле

В контексте специальной военной операции стоит говорить уже не о превосходстве, а о полном доминировании России в воздушном пространстве. Об этом в беседе с Лайфом заявил российский сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий, комментируя слова министра обороны Сергея Шойгу о новых ЗРК, сбивших 24 украинских самолёта за пять дней.

"В своё время советские, а сейчас российские зенитно-ракетные комплексы по своим техническим характеристикам показали не просто свою эффективность, но и превосходство над зарубежными аналогами. Полагаю, что и сейчас работа специалистов оборонно-промышленного комплекса по совершенствованию данных систем не прекращается, что приводит, конечно же, к повышению эффективности их работы. При этом все понимают, как важно иметь превосходство в воздухе", — рассуждает собеседник Лайфа.

Шептий добавил, что успехи в воздухе способствуют более эффективным решениям боевых задач нашими подразделениями, в том числе штурмовыми отрядами, но уже на земле.

Военный эксперт объяснил рекорд по числу сбитых самолётов ВСУ
Военный эксперт объяснил рекорд по числу сбитых самолётов ВСУ

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. А с начала спецоперации Российская армия уничтожила уже более 500 вражеских истребителей и свыше 250 вертолётов.

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Ольга Годуненко
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