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Опубликовано 25 октября 2023, 07:28
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Шойгу: У ВС РФ появились комплексы, которые сбили 24 самолёта ВСУ за пять дней

ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолёта за 5 дней", — сказал он в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки "Восток", удостоенных государственных наград.

Глава оборонного ведомства "от души" поздравил бойцов с наградами, добавив, что они "воюют достойно". Министр выразил уверенность, что так и будет и дальше.

Шойгу: В зону СВО в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива
Шойгу: В зону СВО в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива

Сегодня Сергей Шойгу заслушал доклады по обстановке на передовом пункте управления группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Он также выслушал начальников соответствующих служб о готовности группировки к действиям в зимний период и обеспеченности отопительными печами, а также средствами обогрева личного состава.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Матвей Константинов
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