Шойгу: У ВС РФ появились комплексы, которые сбили 24 самолёта ВСУ за пять дней

ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолёта за 5 дней", — сказал он в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки "Восток", удостоенных государственных наград.

Глава оборонного ведомства "от души" поздравил бойцов с наградами, добавив, что они "воюют достойно". Министр выразил уверенность, что так и будет и дальше.