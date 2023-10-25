Шойгу: У ВС РФ появились комплексы, которые сбили 24 самолёта ВСУ за пять дней
ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолёта за 5 дней", — сказал он в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки "Восток", удостоенных государственных наград.
Глава оборонного ведомства "от души" поздравил бойцов с наградами, добавив, что они "воюют достойно". Министр выразил уверенность, что так и будет и дальше.
Сегодня Сергей Шойгу заслушал доклады по обстановке на передовом пункте управления группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Он также выслушал начальников соответствующих служб о готовности группировки к действиям в зимний период и обеспеченности отопительными печами, а также средствами обогрева личного состава.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий