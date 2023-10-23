Шойгу: В зону СВО в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива

Министр обороны России Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Комитет Совфеда по обороне и безопасности провели выездное совещание в МО РФ. Министр рассказал сенаторам, что в Вооружённые силы РФ в зону спецоперации в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива.

Шойгу обрисовал масштаб решаемых в ходе СВО задач, приведя несколько цифр: так, в ВС РФ каждые сутки поставляют 1,5 тысячи тонн питьевой воды; на всей линии фронта, которая составляет более тысячи километров, стирается 350 тонн белья каждый день.

"Всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в Вооружённые силы РФ в день до 10 тысяч, бывает, в день до 15 тысяч тонн разного рода материалов. Это боеприпасы, топливо. Всё, что связано с производством ремонта и обслуживания техники", — добавил он.