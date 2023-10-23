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23 октября, 15:32

Шойгу: В зону СВО в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива

Министр обороны России Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Комитет Совфеда по обороне и безопасности провели выездное совещание в МО РФ. Министр рассказал сенаторам, что в Вооружённые силы РФ в зону спецоперации в день поставляется до 10–15 тысяч тонн боеприпасов и топлива.

Шойгу обрисовал масштаб решаемых в ходе СВО задач, приведя несколько цифр: так, в ВС РФ каждые сутки поставляют 1,5 тысячи тонн питьевой воды; на всей линии фронта, которая составляет более тысячи километров, стирается 350 тонн белья каждый день.

"Всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в Вооружённые силы РФ в день до 10 тысяч, бывает, в день до 15 тысяч тонн разного рода материалов. Это боеприпасы, топливо. Всё, что связано с производством ремонта и обслуживания техники", — добавил он.

Шойгу двумя словами описал обстановку в зоне СВО

Шойгу двумя словами описал обстановку в зоне СВО

А 17 октября глава Минобороны провёл совещание по перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Он особо отметил важность оперативного производства артсистем и боеприпасов к ним. Как указал Шойгу, в условиях СВО на Украине особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Александра Вишнякова
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