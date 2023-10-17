Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов в условиях СВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл в Москве совещание по увеличению производства РСЗО и ствольной артиллерии. Видео © t.me / mod_russia

Министр особо отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Как указал Шойгу, в условиях СВО на Украине особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения.

"Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска", — подчеркнул министр обороны.

Также Шойгу добавил, что федеральными органами исполнительной власти приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем.