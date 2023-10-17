Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов в условиях СВО
Шойгу провёл совещание по увеличению производства РСЗО и ствольной артиллерии
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл в Москве совещание по увеличению производства РСЗО и ствольной артиллерии. Видео © t.me / mod_russia
Министр особо отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Как указал Шойгу, в условиях СВО на Украине особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения.
"Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска", — подчеркнул министр обороны.
Также Шойгу добавил, что федеральными органами исполнительной власти приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы РФ улучшили положение на многих участках фронта в зоне спецоперации. Глава Минобороны указал, что продвижения противника не допущено.
t.me / mod_russia