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Регион
Опубликовано 17 октября 2023, 06:12
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Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии и боеприпасов в условиях СВО

Шойгу провёл совещание по увеличению производства РСЗО и ствольной артиллерии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл в Москве совещание по увеличению производства РСЗО и ствольной артиллерии. Видео © t.me / mod_russia

Министр особо отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Как указал Шойгу, в условиях СВО на Украине особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения.

"Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска", — подчеркнул министр обороны.

Также Шойгу добавил, что федеральными органами исполнительной власти приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем.

Шойгу двумя словами описал обстановку в зоне СВО
Шойгу двумя словами описал обстановку в зоне СВО

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы РФ улучшили положение на многих участках фронта в зоне спецоперации. Глава Минобороны указал, что продвижения противника не допущено.

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t.me / mod_russia

Иван Косицын
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