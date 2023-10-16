Шойгу двумя словами описал обстановку в зоне СВО

Обстановка в зоне специальной военной операции выглядит уверенно и устойчиво. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

"В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно. Войска ведут профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что смогут не только удержать позиции, но и продолжают реализацию тех планов, которые мы наметили", — подчеркнул Шойгу.