Шойгу двумя словами описал обстановку в зоне СВО
Министр обороны Шойгу назвал обстановку в зоне СВО устойчивой
Обстановка в зоне специальной военной операции выглядит уверенно и устойчиво. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.
"В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно. Войска ведут профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что смогут не только удержать позиции, но и продолжают реализацию тех планов, которые мы наметили", — подчеркнул Шойгу.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. При этом Украина готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта в зоне проведения спецоперации, отметил глава государства. Потери ВСУ, по словам лидера РФ, в восемь раз превышают российские.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ