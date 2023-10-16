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16 октября, 13:12

Шойгу двумя словами описал обстановку в зоне СВО

Министр обороны Шойгу назвал обстановку в зоне СВО устойчивой

Обстановка в зоне специальной военной операции выглядит уверенно и устойчиво. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

"В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно. Войска ведут профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что смогут не только удержать позиции, но и продолжают реализацию тех планов, которые мы наметили", — подчеркнул Шойгу.

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли сотни танков за время контрнаступления

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли сотни танков за время контрнаступления

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. При этом Украина готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта в зоне проведения спецоперации, отметил глава государства. Потери ВСУ, по словам лидера РФ, в восемь раз превышают российские.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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