ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября 2023, 13:02
8976

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли сотни танков за время контрнаступления

Украинская армия за время так называемого контрнаступления потеряла уже сотни танков и до полутора тысяч бронемашин. Такие данные озвучил в понедельник, 16 октября, министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.

"После начала кампании 4 июня противник понёс существенные потери. В технике это сотни танков, полторы тысячи бронемашин", перечислил Шойгу.

Путин раскрыл огромные потери ВСУ в ходе контрнаступления
Путин раскрыл огромные потери ВСУ в ходе контрнаступления

Отметим, что ВСУ продолжают нести тяжёлые потери в рамках контрнаступления по всем направлениям. Лишь за последнюю неделю российские войска уничтожили полторы тысячи националистов на Донецком и 385 на Запорожском направлениях. А под Красным Лиманом защитники киевского режима 22 раза пытались прорвать линию обороны ВС РФ, но раз за разом терпели фиаско.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Марина Калегина
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar