Шойгу заявил, что ВСУ потеряли сотни танков за время контрнаступления

Украинская армия за время так называемого контрнаступления потеряла уже сотни танков и до полутора тысяч бронемашин. Такие данные озвучил в понедельник, 16 октября, министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.