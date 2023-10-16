Шойгу заявил, что ВСУ потеряли сотни танков за время контрнаступления
Украинская армия за время так называемого контрнаступления потеряла уже сотни танков и до полутора тысяч бронемашин. Такие данные озвучил в понедельник, 16 октября, министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.
"После начала кампании 4 июня противник понёс существенные потери. В технике это сотни танков, полторы тысячи бронемашин", — перечислил Шойгу.
Отметим, что ВСУ продолжают нести тяжёлые потери в рамках контрнаступления по всем направлениям. Лишь за последнюю неделю российские войска уничтожили полторы тысячи националистов на Донецком и 385 на Запорожском направлениях. А под Красным Лиманом защитники киевского режима 22 раза пытались прорвать линию обороны ВС РФ, но раз за разом терпели фиаско.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий